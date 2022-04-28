نصائح من الأرصاد للمواطنين خلال طقس عيد الفطر.. «اعرف حالة الجو»

يهتم الناس بمعرفة درجات الحرارة وحالة الجو بصفة عامة، وفي الأعياد بصفة خاصة لمن يهتمون بالخروج والسفر، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الفطر المبارك وعيد العمال، كما وجهت نصائح للمواطنين بشأن الطقس في تلك الأيام.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس وأبرز النصائح التي وجهتها الأرصاد للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

تفاصيل طقس عيد الفطر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها تفاصيل طقس عيد الفطر وذلك في الفترة المتوقعة من السبت 30 أبريل 2022 وحتى الجمعة 6 مايو 2022، مشيرة إلى أنه يسود في تلك الأيام طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية في حين يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد أن يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء في تلك الأيام المذكورة سابقا.

وتوقع خبراء الأرصاد وجود حالة من نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون مثيرة للأتربة على الصحراء الغربية وجنوب البلاد.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال عيد الفطر

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، عددًا من النصائح للمواطنين الراغبين في السفر والتنزه أبرزها مايلي:

1- يجب القيادة بهدوء في الصباح الباكر في ظل وجود الأتربة نهارا.

2- ارتداء الملابس الصيفية على مدار اليوم.

3- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في وقت الظهيرة.

4- متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا.

وقالت الأرصاد إن الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وتبدأ إجازة عيد العمال وعيد الفطر المبارك وفق ما أعلن عنه مجلس الوزراء، اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى الخميس من الأسبوع نفسه.