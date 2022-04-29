سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 29-4-2022 في البنوك المصرية

أسباب عديدة تدفع الناس للاهتمام بسعر الدينار الكويتي، حيث تفرض عليهم بعض المعاملات ذلك، والبحث عن سعر العملة الكويتية في البنوك المختلفة والتي تعتبر العملة الأعلى سعرًا مقابل الجنيه المصري.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل من عام 2022، في البنوك العاملة في مصر، والتي تتمثل في الآتي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 60.33 جنيه للشراء، مقابل 60.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 58.12 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 60.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.58 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك المصرف المتحد.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.58 جنيه للبيع مقابل 56.26 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل، كما سجل الدينار الكويتي 58.73 جنيه للشراء مقابل 60.64 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.25 جنيه للشراء، مقابل 60.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.