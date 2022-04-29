سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة 29-4-2022 في الأسواق

يدخل البيض كمكون أساسي في صناعة بعض أنواع الطعام والحلويات وكحك وبسكويت العيد، ما يجعل الكثير من الرغبين في إعداد أنواع الطعام المختلفة يبحثون عن سعر طبق وكرتونة البيض بشكل يومي، لأنه وجبة أساسية على مائدة السحور، لاحتوائه على البروتينات التي يحتاج إليها الجسم بشكل كاف.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل من عام 2022، وفق ما أعلن عنه عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

أوضح الدكتورعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية القاهرة، أن هناك استقرارًا في أسعار البيض اليوم الجمعة، إذ أنها لن تتغير في كافة الأسواق المحلات التجارية المختلفة، ليصل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، لقيمة تتراوح اليوم بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، بينما يصل سعره إلى المستهلك، إلى قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم، يتراوح ما بين 58 و60 جنيهًا، فيما يصل سعره في المزارع إلى قيمة تتراوح بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

وجاء سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض والأحمر اليوم الجمعة في الأسواق، ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

- وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة والتي تحتوي على عدد 30 بيضة إلى قيمة تتراوح بين 65 و68 جنيهًا.

- فيما جاء سعر طبق البيض الأحمر والتي تحتوي على 10 بيضات إلى قيمة وصلت إلى 30 جنيهًا وصولا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- بينما جاء سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الجمعة الذي يتكون من 30 بيضة، ليصل إلى قيمة تتراوح بين 70 و90 جنيهًا.

- ويتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، بين 32 و50 جنيهًا.