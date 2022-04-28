«موديرنا» تسعى للحصول على تصريح استخدام للقاح كورونا من سن 6 أشهر

تسعى شركة موديرنا للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح فيروس كورونا المستجد للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 سنوات من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لموديرنا، نقلته شبكة سي إن إن: «نعتقد أن لقاح فيروس كورونا mRNA-1273 سيكون قادرًا على حماية هؤلاء الأطفال بأمان من الفيروس، وهو أمر مهم جدًا في معركتنا المستمرة ضد الوباء، وسوف يرحب به الآباء ومقدمو الرعاية بشكل خاص».

اللقاحات للأطفال الأصغر سنًا من الأولويات

من جانبه، وصف الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء، هذا الأسبوع اللقاحات للأطفال الأصغر سنًا بأنها إحدى الأولويات القصوى، لكنه أقر بأن الوكالة بحاجة إلى تطبيقات كاملة من مصنعي اللقاحات من أجل إنهاء مراجعتها، ولكن ستطلب إدارة الغذاء والدواء من مستشاري اللقاحات المستقلين التابعين لها التفكير في اللقاحات للأطفال الأصغر سنًا أيضًا.

وتابع أن الوكالة ستصدر جدولًا زمنيًا لاجتماعات اللجنة الاستشارية في الأسبوع المقبل.

نتائج لقاح موديرنا

وفي أواخر شهر مارس، أعلنت شركة موديرنا عن نتائج تجربة سريرية شملت 2500 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 24 شهرًا و 4200 طفل تتراوح أعمارهم من 2 إلى 5 سنوات، وقالت الشركة إن جرعتين من لقاح 25 ميكروجرام أدت إلى استجابة مناعية مماثلة لدى الأطفال الصغار، وكذلك جرعتان 100 ميكروجرام للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا، وقالت إن هذا يجب أن يتنبأ بالحماية من عدوى كورونا، وكذلك عدوى كورونا الشديدة حتى سن 6 أشهر.

اللقاحات المسموح بها لأقل من 5 سنوات في الولايات المتحدة

ولم يُصرح بأي لقاحات خاصة بفيروس كورونا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في الولايات المتحدة، وهم حوالي 18 مليون، ولم يتضح بعد الجدول الزمني للترخيص المحتمل.

بينما قال مسؤولو موديرنا إنه من المتوقع أن تتحرك إدارة الغذاء والدواء بسرعة، واقترح مسؤول في شركة فايزر أن لقاحها للأطفال الأصغر سنًا قد يكون متاحًا في يونيو، إذا تم التصريح بذلك.