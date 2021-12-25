تأكيدا لـ«الوطن».. «الصحة» تستقبل 1.9 مليون جرعة من لقاحي «موديرنا وفايزر» الليلة

تستقبل وزارة الصحة والسكان، الليلة، بمطار القاهرة الدولي، مليون و963 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس لفيروس كورونا «فايزر وموديرنا»، تأكيدا لما نشرته «الوطن»، خلال الفترة الماضية، بشأن استقبال الصحة شحنات إضافية من لقاحات كورونا.

الصحة تستقبل شحنة جديدة من لقاحات كورونا الليلة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه من المقرر استقبال شحنة من لقاحي «فايزر وموديرنا»، موضحا أنه سيجري استقبال 462 ألف جرعة من لقاح مورديرنا، بالإضافة إلى استقبال مليون و501 ألف جرعة من لقاح فايزر، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة في التوسع لتوفير كل أنواع اللقاحات.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، حرصا من الدولة على تطعيم المواطنين والحفاظ عليهم من المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة تفشي الجائحة.

الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على أهمية الالتزام بكل التدابير الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل هذه التدابير في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني لمسافة متر على الأقل عند التحدث مع الآخرين، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».

جميع اللقاحات فعالة بنسب متفاوتة

وأكد عبدالغفار، أن جميع اللقاخات آمنة وفعالة ولكن بنسبة فاعلية متفاوتة من لقاح لآخر، مشير إلى أن جميع اللقاحات تتشابه في الأعراض الجانبية التي يمكن أن تظهر عقب الحصول على جرعة من اللقاح وتتمثل هذه الأعراض في «إحمرار أو تورم مكان الحقن، ارتفاع درجات الحرارة، ألم في مفاصل الجسم والعضلات، الإرهاق، الغثيان».

وأشار إلى أن هناك مخزونا استراتيجيا من اللقاحات لدى الوزارة، الأمر الذي أسهم في الموافقة على التطعيم بالجرعة الثالثة للمواطنين، والتوسع في إضافة فئات عمرية أخرى تحصل على اللقاح بعد التأكد من مأمونية اللقاح عليهم وعدم وجود أي آثار جانبية عقب الحصول على اللقاح.