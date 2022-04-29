حظك اليوم برج الميزان الجمعة 29-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الميزان على المستوى المهني للعمل بالمسرح، ويجده نفسه في التمثيل، ومن ضمن مميزاته امتلاكه لقلب حساس حنون يعطف على الآخرين ويساعدهم، كما يمتاز بأنّه مُنفتح ومُتفائل وصعب تجده حزينا ومن الصعوبة كثيرا تعكير مزاجه، كما يمتلك أسلوباً مميزاً في التعامل مع الآخرين، ومتى يجب ان يقول وماذا يقول ونتائج ما يقوله قبل التفوه به فهو يسعى للحفاظ على علاقته مع الآخرين، كما يستمع بهدوء وصبر للآخرين ولوجهات نظرهم.

صفات مواليد برج الميزان

يمتلك مولود برج الميزان ذكاء شديدا يمكنه من التعامل جيدا مع المحيطين وحل المشاكل وكافة الأزمات حوله والقدرة على الإقناع والحديث، كما يخوض محادثات لطيفة وودودة مع الآخرين مليئة بالمزاح، كما أنه ينجح في إلهام الآخرين بحماسته وحيويته ويتجنّب افتعال المشاكل والتعامل بكراهية مع الآخرين ويبتعد عن افتعال المشاكل والصراعات.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم بالتزام الهدوء وعدم الدخول في مشاحنات مع الشريك إذا كنت متزوجا، وعليك التمهّل في أحكامك وانتقادك للآخر، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

وقالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها للوطن، إن مواليد برج الميزان على الصعيد الممهني والاجتماعي عليهم أن يتعاونوا مع المحيطين بهم فهذا ضروري للتوافق، وفي نفس الوقت يجب أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر.