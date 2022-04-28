حظك اليوم برج الميزان الخميس 28-4-2022 عاطفيا ومهنيا

على المستوى العملي يكون برج الميزان قادر على اكتساب ثقة جميع من حوله بسبب دبلوماسيته وقدرته على التعبير، وحل المشاكل بشكل سريع يضمن بقاء الجميع في حالة جيدة.

رجل برج الميزان

يعرف عن رجل الميزان أنه يرضي شريك حياته، فهو من الشخصيات التي يقدس أسرته وعائلته، كما أنه يفضل البقاء في المنزل لأطول فترة ممكن، ولأنه دبلوماسي حلو اللسان، فهو محبوب من الجميع.

ولأصحاب برج الميزان الذين يبحثون عن مدى تأثير حركة الكواكب على طاقتهم اليومية، يعرض موقع الوطن حظك اليوم على الصعيد المهني والصحي والعاطفي والعائلي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، أن اليوم يكون القمر في مواجهة برجك، حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك وانتبه لحماية حقوقك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أنه على المستوى العاطفي، إذا كنت متزوجا انتبه، فقد تميل للعصبية والقسوة على شريك حياتك.

مشاهير برج الميزان

الطموح والإرادة أهم ما يميز مواليد برج الميزان، لذلك ينتشر أصحاب هذا البرج في الكثير من المجالات ومنهم الفنانة روبي، وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان الكبير عمرو دياب وبهاء سلطان وعلى المستوى العالمى، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكان، ورابر، ومنتج أفلام، ومنتج أغانٍ، وكاتب، والفنانة مونيكا بيلوتشي.