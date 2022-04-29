حظك اليوم برج القوس الجمعة 29-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بطبيعة نارية، ما يجعله سريع الغضب مما يضعه في العديد من الأزمات والمشاكل، وسرعان ما يراجع نفسه ويقدم الاعتذارات، ويعرف عنه أنه سليط اللسان في المواقف المختلفة خاصة عندما ينفعل كثيرا، حيث إن كلامه فيه نوع من الجرأة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

توجد الشمس وعطارد في منزل برج القوس اليوم، ما يدعمك في العمل كثيرا وتستطيع أن تثبت قدراتك وتضع نظاما مميزا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

وأشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها للوطن، إلى أنه رغم مرور مواليد برج القوس ببعض التشوش فاليوم جيد لهم عاطفيا حيث يتواجد القمر في منزل الحب ويعدك بمشاعر جميلة.

صفات مواليد برج القوس

يعشق مولود برج القوس الحرية والانطلاق والسفر والتنقل من مكان لآخر وبلدة لأخرى والتعرف على أصحاب جدد وتكوين صداقات جديدة في كل مكان وإضافة ثقفة ومعلومات لذاكرته وثقافته وتنمية شخصيته، وتجده يحب ركوب الدراجات كثيرا، وتسلق الجبال والمغامرات، ويتصف مواليد هذا البرج بالكرم الزائد عن الحد الطبيعي، كما يتميز بالبراءة الدائمة مها كبر في العمر وفي أعماقه طفل صغير وتجده عفوي في تعبيراته وكلامه وتصرفاته وفي مختلف الأزمات والمشاكل والامور التي يتعامل ويتصرف فيها، فتراه يعبر عما يدور بذهنه بكل عفوية وبراءة ودون تخطيط مسبق.