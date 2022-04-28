أوس أوس ينتحل شخصية نجم عالمي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 27

بدأت الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي باستعداد الكبير والمزاريطة لتنظيم حفل مهرجان المزاريطة السينمائي، إذ أصبح النجوم يتهافتون على الاتصال بمربوحة والدكتور ربيع لحضور المهرجان، بعد إعلانهم أن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو سيحضر المهرجان، بعد أن كان هناك صعوبة في قبول أحدهم حضور المهرجان.

أوس أوس ينتحل شخصية ليوناردو دي كابري

وبعد استعدادات كثيرة من مكي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 27 لاستقبال النجم العالمي في المزاريطة، من تحضير مكان المهرجان وتحضير مكان إقامة النجم العالمي، وأثناء انتظار قدوم الفنان ليوناردو دي كابريو، حرصت عدد من القنوات المختلفة على القدوم للمزاريطة لتغطية الحدث العالمي ذلك، ولكن جوني يصر على عدم حضور أي من القنوات الفضائية حتى يستطيع نقل المهرجان عبر قناته على السوشيال ميديا بشكل حصري.

وأثناء انتظار مكي للفنان العالمي، يظهر الفنان أوس أوس بدلا منه، والذي ينتحل شخصية النجم العالمي، وعندما يحاول مكي كشف حقيقة الفنان، يحاول أن يقنعه بأنه هو وليس أحد ينتحل شخصيته لحضور مهرجان المزاريطة السينمائي.