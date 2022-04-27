المزاريطة تستعد للمهرجان السينمائي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 26

بدأ مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 26 بحديث المحافظ مع مكي، وتعبيره عن مدى سعادته البالغة بسبب سيطرة الكبير على الإشغالات في المزاريطة، بعد أن عمت الفوضى في البلدة، فضلا عن عودة الأمن والهدوء وشعور أهل المزاريطة بالأمان، وتطرق الحديث إلى محاولة وضع المزاريطة على الخريطة السياحية، من خلال تنظيم حدث كبير بها، يجعل الإعلام يلتف حول المزاريطة.

المحافظ يطلب من مكي تنظيم مهرجان المزاريطة السينمائي

وحاول المحافظ ومكي في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 26 أن يجدا طريقة تجعل المزاريطة تظهر على الخريطة السياحية، لينتهي الحديث بينهما بتكليف المحافظ للكبير بتنظم مهرجان المزاريطة السينمائي، باعتبارها خطة جيدة لوضع المزاريطة على الخريطة السياحية، وجذب السياح إليها.

ثم يجلس كل من الكبير وحزلقوم ومربوحة وجوني للحديث حول تنظيم مهرجان المزاريطة السينمائي، ثم يخبرهم حزلقوم أنه سيقوم بدعوة شيرين رضا ويسرا وتامر حبيب وهنادي مهنا وعدد من النجوم للمهرجان.