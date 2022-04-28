حالة الطقس اليوم الخميس في سوهاج.. ارتفاع بالحرارة ونشاط للرياح

تشهد محافظة سوهاج اليوم الخميس، طقسا مشمسا شديد الحرارة نهارا وحار ليلا، حيث تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية للعظمى و24 للصغرى.

كما يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل محافظة القاهرة اليوم 33 درجة مئوية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

حالة الطقس اليوم الخميس في سوهاج

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء من غدٍ الجمعة على سوهاج وكافة المناطق، حيث من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض حراري يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022، يصاحبه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وانخفاض نسب الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية، مما يؤدي الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، وسرعان ما تنخفض الحرارة يوم السبت لتسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ومحافظة سوهاج.