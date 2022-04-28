مسلسل ملف سري الحلقة 27 لهاني سلامة.. يوسف المالكي يطلق فريدة

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 27، بظهور سعاد «غادة طلعت» عمة الطفلة مليكة، وهي تأخذ الطفلة من وراء يحيي عز الدين «هاني سلامة»، بينما يعتقد الأخير أنها اختطفت، ومع البحث يتوصل إلى أن سعاد هي التي أخذتها بهدف الحصول على المال.

مسلسل ملف سري الحلقة 27.. سعاد تنجح في أخذ الطفلة مليكة

وتضمنت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 27، تحرير الطفل نديم من الخطف بعد أن توصل له جده يوسف المالكي «ماجد المصري»، ولكن عقب التحرير، طلق يوسف زوجته فريدة «دينا» بعدما علم أنها كانت تريد إقامة دعوى حجر على ممتلكاته، بسبب مرض الزهايمر الذى كان يعاني منه.

مسلسل ملف سري الحلقة 27.. شاكر يهاجم يحيي بسبب ضياع الطفلة

كما تضمنت الحلقة هجومًا ناريًا من شاكر عز الدين «نضال الشافعي»، لشقيقه يحيي واتهمه بشكل صريح أنه السبب الرئيس وراء اختفاء الطفلة مليكة لكونه لا يريد أن يسمع كلام شقيقه الكبير.

ومع نهاية الحلقة، أطلق حسين «إيهاب فهمي» النار على عادل المالكي «نبيل عيسى»، بعد أن اختطف والده هارون المالكي «محسن محي الدين» نجل حسين.