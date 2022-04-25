مسلسل ملف سري الحلقة 24 لـ هاني سلامة.. القبض على قاتل شريف ونور

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 24، بالقبض على شخصية أحمد الغندور بعد أن قامت خطيبته جوري المالكي شخصية كارولين عزمي بضربه بعد أن خطفها، حيث سلمته للشرطة واعترف عقب القبض عليه أنه قتل كلا من شريف المالكي شخصية محمود حجازي ونور خطيبته المستشار يحيى عز الدين وهي الشخصية التي لعبتها رحمة حسن.

مسلسل ملف سري الحلقة 24.. خطف هارون ويوسف

استكملت أحداث مسلسل ملف سري، حيث قام ناجي الخلعي شخصية الفنان أحمد الرافعي، بخطف كل من هارون المالكي شخصية محسن محيي الدين، ويوسف شخصية إيهاب فهمي، وذلك لعدم قيامهما بتسليم البضاعة الخاصة به والتي تتمثل في بعض الألماس.

مسلسل ملف سري الحلقة 24.. براءة عادل المالكي من القتل

كما تضمنت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 24، أن عادل المالكي شخصية نبيل عيسي لم يكن له أي دور في مقتل شريف ونور، وأنه كان تواجد في مكان الحادث ولكنه أغمى عليه قبل دخول أحمد الغندور وقيامه بقتلهم وذلك لانتقام لشقيقته التي كان قد اغتصبها شريف المالكي.