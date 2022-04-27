مسلسل ملف سري الحلقة 26.. 150 مليون جنيه فدية لتحرير نجل شريف المالكي

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 26، بذهاب مريم المالكي وتقوم بدورها عائشة بن أحمد، والمستشار يحيى عز الدين ويقوم بدوره هاني سلامة، إلى منزل ريحانة التي تفاجئهم وتأكد لهم أنها كانت متزوجة من شريف المالكي الذي قتل وكان يقوم بدوره محمود حجازي.

مسلسل ملف سري الحلقة 26.. مريم المالكي تقابل ضرتها

تضمنت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 26، طلب خاطفي الطفل نديم نجل شريف المالكي من جدهم يوسف المالكي ويقوم بدوره ماجد المصري، وفريدة وتقوم بدورها دينا، 150 مليون جنيه من أجل إعادة الطفل مرة أخرى.

وضمن أحداث مسلسل ملف سري، قامت مريم المالكي بتسليم نفسها للشرطة، وقام المقدم عمرو ويقوم بدوره نور محمود بالهجوم على يحيى لما يفعله مع مريم المالكي.

مسلسل ملف سري الحلقة 26.. إخلاء سبيل مريم المالكي

كما قام ناجي الخلعي ويقوم بدوره أحمد الرافعي بتهديد إلهام وتقوم بدورها مادلين طبر، بسبب المقالة التي كتبتها في الجريدة التي تترأس تحريرها بسبب هجومها على عائلة المالكي، وهو ما رفضته إلهام النجار وطلبت منه أن يرسل رسالة لموكليه بأنها لا يتم تهديدها.

وقررت النيابة إخلاء سبيل مريم المالكي بضمان محل إقامتها بعد اعترافات ريحانة.