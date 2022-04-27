مجدي الطيب يشيد بالوجه الجديد جيسي الحكيم في ملف سري: ظهرت كأنها ممثلة مخضرمة

أشاد الناقد الفني مجدي الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالوجه الجديد جيسي الحكيم في مسلسل ملف سري.

وكتب مجدي الطيب: «ممثلة شاطرة، الصورة الكاريكاتورية التي انطبعت في الأذهان لاختبارات الالتحاق بقسم التمثيل بمعهد الفنون المسرحية، أن تطلب اللجنة من المتقدم أن يضحك ثم يبكي ثم يفكر أو يعمل نفسه دخان أو يهيم حبا أو يُراجع نفسه، وبعد هذا كله ربما يفشل في النهاية في الالتحاق بالمعهد، لكن ما فعلته ممثلة بحثت عن اسمها طويلاً حتى عرفت ان اسمها جيسي الحكيم في مشهد واحد في مسلسل ملف سري، جمع بينها ونضال الشافعي ومادلين طبر، برهن على أنها موهوبة بشكل كبير».

مجدي الطيب: جيسي الحكيم صاحبة كاريزما كبيرة

وأضاف مجدي الطيب: «بعد أن اكتست ملامحها بكل الانفعالات، ومع الأداء العاصف على صعيد الحوار، ظل جسدها ثابتا لا يهتز، بينما تركت لتقاطيع وجهها مهمة التعبير عن الحزن والفرح والصدمة وخيبة الأمل والاستجداء، واستولت على المشهد وكأنها ممثلة مخضرمة، لتؤكد أنها صاحبة كاريزما، وتمتلك موهبة، بحيث لا ينبغي أن تغيب عن اختيارات المخرجين والمنتجين، خصوصا أنها تدرس بقسم التمثيل و الإخراج في معهد الفنون المسرحية».

واختتم الطيب قائلا: «لا أعرف إذا كانت أسئلة اللجنة التي وقفت أمامها، كالتي نراها في السينما أم لا، لكنها قادرة في كل الأحوال على اجتياز كل الاختبارات، وتذكروا اسمها.. جيسي الحكيم».

مسلسل ملف سري

مسلسل ملف سري، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان هاني سلامة، وماجد المصري، ومحسن محيي الدين، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، ونضال الشافعي ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حجازي، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.