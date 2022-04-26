مسلسل ملف سري الحلقة 25 لـ هاني سلامة.. ليل المصري يهدد يوسف المالكي

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 25، بكشف أمنية التي تقدم دورها الفنانة دنيا عبد العزيز، أنها كانت السبب الرئيسي في قتل شقيقتها نور «رحمة حسن» حينما طلبت منها النزول يوم مقتها من أجل الحصول على أموال من عائلة المالكي.

مسلسل ملف سري الحلقة 25.. أمنية تخبر شقيقها بحقيقتها

استكملت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 25، بتهديد ليل المصري «محمد محمود عبد العزيز» والده يوسف المالكي «ماجد المصري»، بأنه في حال مقتل هارون المالكي «محسن محي الدين» على يد ناجي الخلعي يتسبب الأمر في ضياع ثورته وذهابها إلى عادل ومريم المالكي؛ نظرا لأن المستشار يحيى عز الدين «هاني سلامة» هو الوحيد الذي يعرف حقيقة يوسف المالكي لو استطاع إثباتها ينهي كل شيء.

شاكر يحاول إنهاء علاقته بالسكرتيرة

وتضمنت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 25، محاولة شاكر عز الدين «نضال الشافعي»، إنهاء علاقته بسامية السكرتيرة الخاصة به بعد أن جاءت مرة أخرى إلى والدته مادلين طبر وأخبرتها بكل ما حدث بينها وبين نجلها.