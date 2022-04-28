مقتل شاب بـ22 رصاصة في الرأس وإصابة آخر في إطلاق نار بالضبعة

أطلق ملثمون مجهولون النيران على شاب يدعى «راني رأفت»، أثناء تواجده داخل أحد المحلات في مدينة الضبعة، بمحافظة مطروح، حيث تلقى نحو 22 رصاصة في رأسه، وسقط جثة هامدة على الفور، كما أصيب آخر يُدعى «شريف رشاد» بعيار طائش، تم نقل جثة الشاب القتيل إلى مستشفى العلمين النموذجي، تحت تصرف النيابة، بينما جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية للعلاج.

والد المجني عليه: «وجدت ابني جثة هامدة غارقاً في دمائه»

وقال «رأفت نور»، والد المجني عليه، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل: «كنت في المنزل بالضبعة، وجاء لابنى تليفون بفتح المحل لاستلام بضاعة مستلزمات زراعية في مشروع يعمل به بعد الظهر، وهو يعمل مدرس زراعة ببرج العرب، بعد نقله من مدرسة الضبعة، ثم جاءني تليفون بمقتل ابني، وعندما توجهت للمحل، وجدته جثة هامدة مضروباً بـ22 رصاصة سلاح آلي، وملقى على الأرض غارقاً في دمائه».

مشكلة سابقة سبب نقل المجني عليه من الضبعة لبرج العرب

وأضاف والد الشاب القتيل أن ابنه كان قد تعرض لمشكلة في شهر ديسمبر 2021، وتعرض لضرب ببندقية خرطوش، وتابع: «جرى ضبط المتهم وحبسه، وجلسنا مع أهله، وأخذنا وعداً بانتهاء الأمر، ونقل ابني من مدرسة الضبعة الثانوية إلى مدرسة ببرج العرب، ولكن تم الاعتداء عليه من جانب أشخاص ملثمين مجهولين، عبارة عن 4 أشخاص، وفروا هاربين»، واستطرد بقوله: «لا أريد سوى ضبط الجناة ومحاسبتهم، وأخذ حق ابني من خلال القضاء».

وتعدى عدد من الملثمين، كانوا يستقلون سيارة ملاكي، ويرتدون زياً مموهاً، على الشاب «راني»، وشخص آخر يعمل في إصلاح مركبات «التوكتوك»، في مدينة الضبعة، وهربوا من مكان الواقعة، ثم قاموا بإشعال النيران في السيارة التى كانوا يستقلونها على طريق الضبعة الإقليمي، واستقلوا سيارة أخرى.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، ويجري الفحص والمعاينة لكشف ملابسات وظروف الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.