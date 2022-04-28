مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26.. «جلجل» يبحث عن دليل براءته من «جريمة قتل»

جاءت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26، متنوعة وجديدة، حيث قرر «أكرم حسني» البحث عن دليل براءته في ظل الاتهامات التي وجهت له بسبب جريمة القتل التي وقعت في منزله.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26

وجاءت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 26 مختلفة ومتنوعة، بعد لقاء بين «جلجل» الذي يجسّد دوره الفنان أكرم حسني، و«روقة» التي تجسّد دروها الفنانة أيتن عامر، في الكوافير الذي يعمل به.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

يشارك في المسلسل عدد من النجوم، منهم أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، والفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

العمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري k media، بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض المسلسل على شاشة قناة dmc يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.