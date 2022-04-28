تفاصيل حبس سيدة و3 رجال بتهمة قتل عامل: «خناقة حموات» في أوسيم

قررت النيابة العامة حبس سيدة و3 عمال في أوسيم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، لعامل، عن طريق تهشيم رأسه بحجر خلال مشاجرة جمعته مع آخرين من أقارب زوجة نجله في أوسيم، بسبب خلافات أسرية سببها «الستات»، وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن خلافات بين ربة منزل وزوجة شقيق زوحها دفعت الأولى إلى استدعاء 4 من أفراد أسرتها، وتشاجروا مع حماها وابنه وزوجته، وتراشقوا بالحجارة، وخلال المشاجرة أصيب حما المتهمة الرئيسية، ما أسفر عن مصرعه، وتم ضبط المتهمين.

خناقة وقتيل بسبب «الحموات»

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن المشاجرة جمعت سيدة في بداية العقد الثالث من عمرها، مع زوجة شقيق زوجها بسبب خلافات أسرية بسبب «الحموات»، وخلال التلاسن حدثت مناوشات وتبادل الضرب بالأيدي والتراشق بالحجارة، حتى لقى عامل في العقد السادس من العمر مصرعه وهو «حما» المتهمة الأولى، ولفظ أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته في الرأس بإصابة بالغة.

تفاصيل معركة الحجارة

كان المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، تلقى بلاغًا بمقتل عامل خلال مشاجرة في قرية تابعة لدائرة المركز، وبإجراء التحريات تبين أن خلافات أسرية بين ربة منزل وزوجة شقيق زوجها، دفعت الأولى للاستعانة بافراد أسرتها، فحضر منهم 4 أشخاص، وتشاجروا مع حماها وابنه وزوجته، وتبادلوا التراشق بالحجارة، ما أسفر عن إصابة عمها ومصرعه، حيث أصابه حماها بحجارة في رأسه أدت إلى وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا، واستدعت النيابة 3 من شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.