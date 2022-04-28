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محمود مسلم

«مصر للطيران» تطرح تخفيضات على بعض رحلاتها الداخلية

كتب:

أيمن حمزة
09:37 م | الخميس 28 أبريل 2022
الطيار عمرو نبيل

الطيار عمرو نبيل

صرح الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة الوطنية مصر للطيران طرحت سعرا خاصا يبدأ من 599 جنيها شاملة الضرائب للاتجاه الواحد ذهاب فقط أو عودة فقط على بعض الرحلات الداخلية، وذلك اعتبارًا من اليوم 28 إبريل 2022 وحتى 31 مايو 2022، يأتي ذلك من منطلق حرص الناقل الوطني مصر للطيران على مشاركة عملائها مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.

تشجيع حركة السفر خلال عيد الفطر 

ويأتي ذلك في إطار احتفال الشركة الوطنية مصر للطيران بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشائها وحرصًا من الشركة على توفير أفضل عروض السفر لعملائها إلى مناطق الجذب السياحي وتشجيعًا لحركة السفر خلال فترة إجازة العيد، ومع بداية فصل الصيف.

حجز تذاكر مصر للطيران 

ويمكن للعملاء حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.