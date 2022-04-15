«مصر للطيران»: يمكن للمسافر اصطحاب حقيبة «إضافية» وزنها 10 كجم بسعر أقل

من منطلق سعي الشركة الوطنية لتوفير اختيارات مناسبة لجميع احتياجات الركاب، أعلنت شركة مصر للطيران عن طرح خدمة جديدة وهي إمكانية شراء وزن إضافي عند السفر لحقيبة وزنها 10 كجم.. ليتوافر بذلك أمام الراكب إمكانية الاختيار بين فئتي الوزن الإضافي سواء حقيبة تزن 23 كجم أو حقيبة تزن 10 كجم فقط، وهي فئة جديدة أقل تكلفة حسب احتياجات الراكب.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تتوافر أثناء إنهاء إجراءات السفر بجميع المطارات التي تسير مصر للطيران رحلاتها منها.