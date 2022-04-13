بدء تشغيل رحلات مصر للطيران بين القاهرة وبني غازي الليبية

اعتبارا من 18 أبريل الحالى، تبدأ مصر للطيران فى تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة ومدينة بني غازي الليبية، وذلك استمرارا للخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الافريقية.

اهتمام خاص من مصر للطيران بنقاط استراتيجية

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها مدينة بنى غازى فى ليبيا وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

التخطيط لرحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبني غازي

ومن هذا المنطلق فمن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلة مباشرة يومية بين القاهرة وبني غازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800 .

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم بين القاهرة وبني غازي ومراجعة متطلبات السفر من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو عن طريق مكاتب مصر للطيران حول العالم أو مركز اتصالات مصر للطيران داخل مصر 1717 أو وكلاء السياحة والسفر.