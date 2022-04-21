مصر للطيران تشكر طبيب النادي الأهلي لإسعافه راكبة مغربية على طائرة كازابلانكا

وجه الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتصرفه البطولي وتعاونه مع ركاب الطائرة في إجراء العديد من الإسعافات الطبية لسيدة مغربية، كانت على متن رحلة مصر للطيران رقم MS847، التي أقلت بعثة الفريق إلى مطار كازابلانكا؛ استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وتعرضت السيدة المغربية لوعكة صحية طارئة وهبوط في الدورة الدموية فسارع طاقم الطائرة باستدعاء الدكتور أبو عبلة؛ لإسعافها ومنحها بعض العقاقير والمحاليل وظل يتابع حالتها باستمرار إلى أن وصلت الطائرة لمطار كازابلانكا.