«الصحة العالمية»: كورونا تسبب في انتشار الحصبة وشلل الأطفال بإفريقيا

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات تنتشر في جميع أنحاء القارة الإفريقية، لأن التطعيمات الروتينية ضد الأمراض الفتاكة تعطلت بسبب جائحة فيروس كورونا.

تعليق حملات تطعيم بسبب كورونا

وبحسب موقع «صوت أمريكا»، فقد عشرات الملايين من الناس خدمات التحصين الروتينية، وهذا لا يعرض حياتهم فقط لخطر الأمراض المميتة، ولكنه يخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها الأمراض الفتاكة وتنتشر.

وقال بينيدو إمبوما، مدير الأمراض المعدية وغير المعدية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، إن الوباء وضع عبئًا كبيرًا على النظم الصحية، وأضر بخدمات التحصين الروتينية في العديد من البلدان الإفريقية، وأجبر على تعليق حملات التطعيم، وقال إنه خلال العام الماضي، ازداد تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في جميع أنحاء القارة.

تفشي الحصبة وشلل الأطفال

وأوضح «إمبوما»: «على سبيل المثال، تم تسجيل حوالي 17 ألف حالة إصابة بالحصبة بين يناير ومارس من هذا العام، وهذا يمثل زيادة بنسبة 400 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أكدت أربع وعشرون دولة في منطقتنا تفشي أحد أنواع شلل الأطفال العام الماضي، وهو ما يزيد أربع مرات عن عام 2020»، مشيرًا إلى أن تفشي الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحمى الصفراء، آخذ في الارتفاع أيضًا.

تحذيرات من ارتفاع الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات

من جانبهما، أصدر كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف مؤخرًا تقريرًا يحذران من ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، وهم يعزون ذلك في جزء كبير منه إلى زيادة عدم المساواة في الحصول على اللقاحات بسبب الاضطرابات المرتبطة بالوباء.

وأعرب المسؤولون في المنظمتين عن قلقهم بشكل خاص إزاء الارتفاع العالمي في حالات الإصابة بالحصبة، والتي زادت بنسبة 79 في المائة في الشهرين الأولين من هذا العام، إذ جرى الإبلاغ عن معظم الحالات في إفريقيا ومناطق شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال «إمبوما» إن منظمة الصحة العالمية تعمل على تحسين تغطية التحصين، وحماية الأطفال، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها يدعمون البلدان الأفريقية في تنفيذ حملات التطعيم الروتينية للحاق بالركب.