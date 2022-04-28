أعمال نجيب محفوظ إلكترونيا في غضون أيام من مؤسسة هنداوي الثقافية

تستعد مؤسسة هنداوي الثقافية، لإطلاق أعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ إلكترونيا عبر منصتها حيث تيح المؤسسة أعمال نجيب محفوظ من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة وكل ما أُنتج في الشهر المقبل، لتكون في يد القارئ المصري والعربي عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق «هنداوي كتب»، وذلك بموجب تعاقد المؤسسة مع أسرة الكاتب الكبير في سبتمبر الماضي.

وأضاف مصدر مسؤول من مؤسسة هنداوي لـ«الوطن»: «نجهز لإطلاق أعمال الكانب الكبير نجيب محفوظ في مايو المقبل، بعد إجازة العيد، حسب التعاقد مع أسرة الكاتب الكبير، لتتاح الأعمال بالكامل عبر المنصة هنداوي مجانا للقارئ المصري وللناطقين باللغة العربية، في كل أنحاء العالم»، مشيرا إلى نشر أعمال محفوظ يأتي استكمالًا لنشر أعمال العديد من كبار المفكرين والأدباء، من بينهم: طه حسين، يوسف إدريس، فؤاد زكريا، حسن حنفي، وغيرهم.

نجيب محفوظ:

ونجيب محفوظ، مولود في 1911 بالقاهرة، وبدأ بكتابة القصة القصيرة عام 1936 م وكانت تُنشر في مجلة الرسالة، أما روايته الأولى «عبث الأقدار» فكانت تتناول رؤيته التاريخية وتم نشرها عام 1939م، ثم أتبعها بروايات: «كفاح طيبة» و«رادوبيس».

وبدأ "محفوظ "في التركيز على الأدب الواقعي في 1945 م ومن بينها : «القاهرة الجديدة» التي قدمت في السينما باسم فيلم "القاهرة 30" و«خان الخليلي» و«زقاق المدق»، ثم نشر الروايات الفلسفية من بينها: «الشحاذ»، و«أولاد حارتنا»، والأخيرة كانت سببًا في جِدال طويل أدى إلى محاولة اغتياله بسبب تأويلات دينية للرواية لم تُعجِب المحافظين، حتى إنه قد تَمَّ منعها من النشر لفترة طويلة.

نال «نجيب محفوظ» العديد من الجوائز والتكريمات، في مصر وخارجها، أهمها حصوله على جائزة «نوبل» العالمية في الأدب عام 1988م، وتُرجمت أعماله إلى جميع اللغات تقريبًا ويتم تدريسها في جامعات العالم المختلفة

ورحل «نجيب محفوظ» في عام 2006م بعد معاناته من مشاكل صحية، تاركًا بصمة لا تُمحى في الأدب العربي.