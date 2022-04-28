عبير صبري تدبر مكيدة لكريم قاسم في الحلقة 27 من مسلسل يوتيرن

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 27 بطولة ريهام حجاج، بمطالبة من عبير صبري لزوجة محمود حافظ «شوقي» الخادمة أن تترصد لكريم قاسم زوجها حتى تخدعه وتطلب منه الأموال لكي يستردوها مرة أخرى بعد أن نصب عليهم فيها.

مسلسل يوتيرن الحلقة 27

في إطار الحلقة 27 من مسلسل يوتيرن توصلت ريهام حجاج «يارا» وعبير صبري إلى صديق كريم قاسم الذي يساعده على الهرب خارج البلاد، واتضح أنه خارج عن القانون، وفي نفس الوقت حاول محمود حجازي شقيق «يارا» الوصول لحل وسط مع كريم قاسم «خالد» ومحاولة كسبه لكي يحصل على الأموال منه.

وحاولت شقيقة أيمن القيسوني «يوسف» أن تزوجه لنانسي صلاح بعد أن أخبرتها أنها حامل منه، إلا أنه فاجأ أخته بأنه عقيم لا ينجب، وأقنعها أن تذهب إلى ريهام حجاج وتقنعها بالعودة إليه وأنه نادم على كل شيء فعله معها.

الحلقة 27 مسلسل يوتيرن

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة قامت به بطلة العمل برفقة نجل خالتها، وكذبة صغيرة غيرت مجرى حياتها وأنهت حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبد الحميد، صفاء الطوخي، عبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.