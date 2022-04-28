ريهام حجاج تنوي العودة لأيمن القيسوني في الحلقة 27 من مسلسل يوتيرن

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 27 بضرب توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم» لكريم قاسم «خالد» ابن خالة ريهام حجاج «يارا» متهجماً عليه في بيته ليدافع عن ابنته بعد ما سرق أموالها وروج إشاعات عنها متسبباً في دمار بيتها وأسرتها.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 27

في الوقت نفسه من أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 27 خرجت نورهان الزوجة الثانية لتوفيق عبد الحميد من النيابة العامة بعد ما دفع لها كفالة قدرها مليون جنيه، والتي ساعدته في جمعها ابنته ريهام حجاج «يارا» بعد ما سرق محمود حجازي حسابه البنكي.

ومن ضمن أحداث مسلسل يوتيرن قررت ريهام حجاج «يارا» العودة إلى زوجها أيمن القيسوني «يوسف» والمصالحة معه، بعد أن عرض عليها أخوها محمود حجازي «ياسر» العودة لزوجها في مقابل إعادة أموال والدهم مرة أخرى.

الحلقة 27 مسلسل يوتيرن

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 27 جمعت صفاء الطوخي والدة ريهام حجاج، أولاد أختها في بيتها لكي يتفقوا على خطة للانتقام من كريم قاسم بعد أن نصب عليهم في أموال وطرد والدته من بيتها.