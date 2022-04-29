ينتظر محبو الأعمال الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 28 والقنوات الناقلة له، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي انتهت عليها الحلقة السابقة، بقرار ريهام حجاج العودة إلى زوجها أيمن القيسوني بعد ما ضغط عليها أخوها محمود حجازي لتعود إليه.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 28

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 28 والقنوات الناقلة له، إذ تذاع لأول مرة على قناة CBC في تمام الساعة 6:15 مساءً، وكذلك على شاشة التليفزيون المصري بالقناة الثانية في نفس التوقيت تزامنًا مع أذان المغرب وموعد الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 28 في تمام الساعة 8 مساءً على قناة المحور، وفي الساعة 10:30 مساءً على قناة ON، وعلى قناة الحياة 11:30 مساءً.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، وباقة من نجوم الوسط الفني بينهم كريم قاسم، وتوفيق عبدالحميد، وأيمن القيسوني، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.