مجلس جامعة سوهاج يحدد أول يونيو لبدء امتحانات نهاية العام

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الطارئة، اليوم الخميس، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وقال رئيس جامعة سوهاج إن الجلسة تضمنت عدة قرارات، من أهمها الموافقة على إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021/ 2022 في الأول من مايو المقبل، على أن يبدأ ماراثون الامتحانات بداية يونيو القادم ورقياً والامتحانات الرقمية في القطاع الطبى ونموذج «الببل شيت»، والامتحانات المميكنة فى بقية الكليات، ومن العام الدراسي القادم، ستعقد الامتحانات إلكترونياً بجميع الكليات، موجهاً عمداء الكليات بضرورة الانتهاء من استعدادات إجراء امتحانات نهاية العام، وتوفير كل ما يلزم لضمان سير العملية الامتحانية بهدوء وانضباط.

تعديل اللائحة الداخلية للمرحلة النهائية بكلية الآداب

كما أوضح رئيس جامعة سوهاج أن المجلس وافق على تعديل اللائحة الداخلية للمرحلة النهائية بكلية الآداب، باستبدال مقرر حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، بمقرر القضايا المجتمعية، بجانب إضافة مقرر اللياقة البدنية والصحة بواقع ساعتين عملي، مضيفاً أن المجلس وافق على تعديل مسمى برنامج الماجستير المهني بكلية الزراعة إلى سلامة وجودة التغذية، كما تم الموافقة تنفيذ دورات تدريبية في مجال زراعة الأنسجة والخلايا الجذعية والتحاليل الوراثية، وذلك بمعمل البيولوجيا الجزئية بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية بوحدة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وأيضاً دورات تدريبية فى المعامل الإلكترونية بقسم الفيزياء.

درجات علمية وترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس

وذكر رئيس الجامعة أن المجلس قد وافق على منح درجة الأستاذية لعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب والطب البشري والطب البيطري، كما منح المجلس درجة أستاذ مساعد لعدد 8 من أعضاء الهيئة التدريسية بكليات العلوم والطب البشري والآثار والألسن، بالإضافة إلى منح درجة مدرس لعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري، ولفت إلى أنه تم منح 18 درجة دكتوراة بكليات التربية والعلوم والآداب والطب البشري والزراعة والآثار، إلى جانب منح درجة الماجستير لعدد 15 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية والعلوم والآداب والطب البشري والتكنولوجيا والتعليم.