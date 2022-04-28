نادية عمارة: عدم الدعاء تكبر على طاعة الله

قالت الداعية الإسلامية، نادية عمارة، إن الله حث العباد على الدعاء وطلب المعونة منه كما جاء في القرآن الكريم، لافتة إلى أن الدعاء من أبواب الخير والله كريم يمنح لمن يدعوه ولكن هناك حكمة في عدم عطاءه، مشيرة إلى أن الشخص مأجور إذا دعا سواء أجيبت دعوته أو لم تُجب.

عدم الدعاء تكبر عن طاعة الله

وأوضحت عمارة خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» المذاع على فضائية «ON»، أن التكبر عن الدعاء أو الغفلة عن الدعاء تكبر عن الطاعة والخضوع لرب السموات لذا قال الله في القرآن الكريم «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».

عمر بن الخطاب كان يحمل هم الدعاء

وأضافت الداعية الإسلامية، أن الصحابي عمر بن الخطاب كان يقول دائمًا أنه يحمل هم الدعاء وليس الإجابة لأن الله تكفل بها ولكن الدعاء يعد توفيقًا من الله، متابعة: «بعض الدعاء يكون فتوح من الله على العبد لكي يستجيب له، ونسأل الله أن يوفقنا لهذه المنزلة».

مواسم العبادات

وأشارت الداعية الإسلامية، إلى أن أهل العرفان كانوا يقولون إن شهر رمضان هو شهر الطلب لكي يزيدوا فيه الدعاء، موضحة أن الإنسان يجب أن يستمر في الدعاء والطلب من الله وعدم التعجل بالإجابة، مشيرة إلى أن الله يعرف الأكثر صلاحًا للفرد سواء بإعطاءه ما يريد أو تأخيره له في الأخرى، لافتة إلى أن الله يؤهل العبد بعض الأحيان لكي يحصل على الدعوة في الوقت المناسب له.