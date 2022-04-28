مسلسل العائدون الحلقة 27.. أمير كرارة يتوعد سياف بالقتل

تصاعدت الأحداث بشكلٍ كبير، في مسلسل العائدون الحلقة 27، وذلك بعدما اكتشف «سياف» مؤامرة ميدو عادل على تنظيم داعش الإرهابي، خلال تواصل الأخير هاتفيًا لإخباره بالمعلومات الجديدة بعد دخولهم مصر، استعدادًا لتنفيذ بعض العمليات لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في البلاد.

سياف يسخر من كلام أمير كرارة

وخطف «سياف» في مسلسل العائدون الحلقة 27، الهاتف من ميدو عادل، للحديث مع أمير كرارة، حيث توعد الأخير بقتله ودفنه في مصر، ليكن عِبرة لكل شخص تسول له نفسه الاقتراب من هذا الوطن أو التفكير في ارتكاب جرائم إرهابية، إلا أنّ قائد التنظيم سخر من ذلك الوعد، الذي اعتبره بمثابة حلم صعب المنال، ما يعيش صاحبه في حالة من العجز طوال حياته لعدم قدرته على تحقيق هذا الحلم.

وتعهد سياف، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 27، لـ أمير كرارة، بقتل ميدو عادل، ليلحق بـ محمد فراج، ليكون العنصر الثاني الذي جرى قتله بعد اكتشاف مؤامرتهم ضد التنظيم.

أمير كرارة يصل إلى موقع ميدو عادل في الصحراء الغربية

ونجح أمير كرارة، في مسلسل العائدون الحلقة 27 في الوصول إلى معرفة النقطة التي يتمركز فيها سياف، حيث أخبره ميدو عادل بطبيعة المكان، قبل اكتشاف موقفه، والذي يقع في الصحراء الغربية بالقرب من منطقة الفرافرة، إلا أنّ سياف وجه بضرورة التحرك إلى نقطة جديدة هربًا من الأجهزة الأمنية، حفاظًا على حياتهم.

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