مسلسل العائدون الحلقة 26.. قائد داعش الإرهابي يكتشف مؤامرة ميدو عادل

شهد مسلسل العائدون الحلقة 26، تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، لاسيما بعد دخول «سياف» قائد تنظيم داعش الإرهابي، إلى القاهرة، بشأن تنفيذ عمليات إرهابية ونشر الفوضى في البلاد.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 26

وبدأت أحداث مسلسل العائدون الحلقة 26، بدخول مجموعة من عناصر التنظيم، إلى إحدى المناطق الصحراوية على الحدود الليبية، يبلغ عددهم نحو 20 إرهابيًا، من بينهم أبو عمر «ميدو عادل»، تمهيدًا لتنفيذ عمليات إرهابية، بعدما جرى تدريبهم على الفنون القتالية والرفع من مستواهم.

تهريب شحنة من الأسلحة

وجرى تهريب شحنة من الأسلحة، إلى النقطة التمركزية الجديدة للتنظيم، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 26، حيث دخلت عن طريق أحد الموانئ، وتم تخبئتها وسط شحنة سيراميك، فيما كُلف ميدو عادل بالتوجه إلى إحدى النقط التمركزية بشأن إمداد زملائه بالأكل والشرب.

ووجه «سياف» مسلسل العائدون الحلقة 26، كلمة إلى المجموعة الإرهابية، إذ حرص على الرفع من روحهم المعنوية، بأنهم أفضل العناصر الذي جرى اختيارهم بعناية شديدة، ومُخلصين للتنظيم، وسيدخلون في عملياتٍ في سبيل النصر أو الشهادة، مؤكدًا لهم بأنه على ثقة عالية فيهم، بأنهم سينجحون في سقوط العديد من الضحايا، من خلال ارتكاب عملية إرهابية ستكون نقطة فارقة في تاريخ التنظيم.

ورفض «سياف» خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 26، إخبار المجموعة الجديدة بأي معلومات مُتعلقة بالعملية الإرهابية، إذ يرغب في دفعهم بشكلٍ مفاجئ، حفاظًا على السرية، فيما أخبر ميدو عادل، بأنه لن يكون مسؤولًا عن تصوير العمليات بعد ذلك، الأمر الذي أصابه بالقلق.

ميدو عادل يحاول التواصل مع أمير كرارة

ويرى سياف، أنّ قتل الأجانب في مصر، أكثر شيء سيُهز الدولة، بجانب ضرب السياحة، حيث قال في مسلسل العائدون الحلقة 26، «هنفتح عليهم نار جهنم مع الدول الأجنبية».

وحاول ميدو عادل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 26، بالبحث عن أي وسيلة تُساعده في الوصول إلى أمير كرارة، بشأن إخباره بالتطورات الجديدة، إذ نجح في سرقة هاتف أحد العناصر الإرهابية، واتصل على «كرارة»، وخلال الحديث، اكتشف «سياف» المؤامرة، إذ ستكشف الحلقات المُقبلة عن مصير ميدو عادل.