مسلسل العائدون الحلقة 25.. «سياف» في القاهرة بعد شحن عناصر داعش

فوجئ مشاهدو مسلسل العائدون الحلقة 25 بوصول «سياف» إلى القاهرة، حيث ظهر وهو يجلس في أحد الفنادق المطلة على النيل، فيما أبلغه عامل الفندق بأن صديق له ترك له أمانة، إذ سيتبين دوره خلال الحلقة المقبلة.

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 25

كما وجه «سياف»، خلال مسلسل العائدون الحلقة 25 وقبل وصوله القاهرة، بشحن عناصر تنظيم داعش، بشكلٍ مفاجئ، إلى إحدى الدول، عبر شاحنة نقل كبيرة، وكان من بينهم ميدو عادل، الذي كان قد التقى بـ«سياف» لأول مرة.

وشهد لقاء ميدو عادل، بـ«سياف» لوضع خطط جديدة ترفع من الروح المعنوية لعناصر التنظيم وحماسهم، خاصة بعد مقتل أبو بكر البغدادي، إذ اقترح ميدو، ضرورة تصوير التدريبات مع تعديلها بواسطة برامج المونتاج ونشرها عبر الإنترنت ما يُسهم في تعزيز أدواهم وتشجيعهم على القتال، الأمر الذي رحب به «سياف» ووجه بضرورة التنفيذ على الفور.

ميدو عادل يحصل على اللابتوب الخاص به

وحصل ميدو عادل، على اللاب توب، في مسلسل العائدون الحلقة 25، بشأن تعديل مقاطع الفيديو المصورة، إلا أنه استغل الفرصة في التواصل مع الأجهزة الأمنية في مصر، حيث أرسل لهم فيديوهات يظهر فيها عناصر داعش خلال التدريب، بشأن إخبارهم بآخر التطورات، لاسيما بعد فترة طويلة من انقطاع التواصل معهم.

ووجه محمود عبد المغني، بضرورة دراسة تلك المقاطع المصورة بجانب تحليل المعلومات، بشأن وضع خطط جديدة، تحسبًا لوقوع أي عملية إرهابية، إذ يرى أن تنظيم داعش سيرتكب عمليات عشوائية وبطريقة غير منظمة بعد مقتل أبو بكر البغدادي، ومن الضروري أن يكون هناك حالة من اليقظة والانتباه.