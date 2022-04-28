محمود البزاوي: مسلسل «العائدون» هو الوجه الأخر لمسلسل «الاختيار»

اعتبر الفنان محمود البزاوي أن مسلسل «العائدون»، هو الوجه الأخر لمسلسل «الاختيار»، وصفحة من صفحات التوثيق التاريخي لمصر في فترة معينة، مبديًا اعجابه بنجاح «أمير كرارة»، في تغيير جلده بين الادوار المختلفة خاصة الدور الذي قدمه العام الماضي والدور الذي قدمه العام الحالي.

وأوضح محمود البزاوي خلال لقائه مع المذيعة فاطمة مصطفى عبر أثير الراديو 9090 أنه كان سعيد لمشاركته في مسلسل «الاختيار» ومسلسل «العائدون»: «سعادتي كانت شديدة جدا إني كنت مشترك في الصفحتين دول وموجود في الكتابين دول والفيلم التوثيقي بتاع الاختيار والفيلم التوثيقي بتاع العائدون وطالع هنا طيب وهناك شرير واتبسطت جدًا من الحكاية دي ودي ميزة إنك تصدق اللي بتعمله أيًا كان».

البزاوي: «كنت ناسي إني عملت العائدون»

وأشار البزاوي أن نسى مشاركته في مسلسل العائدون نظرًا لأنه صوره قبل شهر رمضان «كنت ناسي إني عملت العائدون لاني صورته قبل رمضان بشهر ودخلت في الاختيار وجزيرة غمام وفجاة لقيت حد بيكلم بنتي وبيقول لها بابا في العائدون وبنتي قالت لي انت بتشتغل من ورانا وبصيت قولت إيه الشخصية دي لأن أنا بندهش من نفسي».

وتابع البزاوي: «كنت بقول ازاي ومصدق الشخصية جدا وبسأل ده مش هيضرب في الاستاذ محمود بتاع الاختيار واكتشفت إن الناس مدخلينهم في مقارنات».

وأكد «البزاوي»، أنه يتعلم دائمًا من الاصغر منه سنًا: «أنا مبعرفش اتعلم من حد أكبر مش عارف ليه ودايما بتعلم من الصغيرين ودايما بتعلم من ابني وبتعلم من أمير المصري وأحمد داش وأحمد مالك وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود واتعلمت من ميدو عادل».