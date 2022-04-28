أحمد الأحمد عن مشاركته في مسلسل العائدون: أمير كرارة طاقة إبداعية كبيرة

كشف الفنان السوري أحمد الأحمد كواليس استعداده لدور «سياف»، الذي قام بتجسيده ضمن أحداث مسلسل العائدون، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي 2022، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه، وحصد إشادات واسعة بين الجمهور خلال الفترة الماضية.

أحمد الأحمد يكشف كواليس استعداده لشخصية «سياف»

وعن استعداده للدور، أوضح أحمد الأحمد أنه تفرغ تماما لأداء دور «سياف»، بالإضافة إلى عمله بشكل مستمر على كافة تفاصيل الشخصية: «تفرغت للدور تماما وبحثت في ماهية الشخصية ودوافعها ورغباتها وأهدافها لخلق حالة مقنعة وحقيقة للجمهور».

وأضاف أحمد الأحمد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تلقى العديد من ردود الأفعال المشجعة على دوره في المسلسل بمجرد بداية عرض الحلقات، وأن هذه الإشادات أسعدته بشدة، وحمسته لزيادة مشاركته في الدراما المصرية، إذ سنحت له الفرصة بعد ذلك.

الفنان السوري: الدخول في أعماق الشخصية كان التحدي الأكبر لي

أما عن الصعوبات التي واجهته أثناء مشاركته في مسلسل العائدون، أشار «الأحمد» إلى أنه لم يواجه أي صعوبات تذكر بالمعنى الحرفي وقت تصوير الشخصية، إلا أن التحدي الأكبر كان من خلال الدخول في أعماق الشخصية، ومحاولة تجسيدها بطريقة حقيقية ومقنعة.

كما تحدث عن تعاونه مع الفنان أمير كرارة خلال أحداث المسلسل قائلا: «تعاون غاية بالأهمية، فالنجم أمير كرارة طاقة إبداعية كبيرة وفنان مذهل بقوة وعفوية أدائه وكان لي الشرف في شراكته».

أبطال مسلسل العائدون

يشارك في بطولة مسلسل العائدون مجموعة من الفنانين وهم: أمير كرارة، محمود عبد الغني، أمينة خليل، أحمد الأحمد، ميدو عادل، إسلام جمال، رشا بلال، جيهان خليل، هاني رمزي، محمد فراج، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.