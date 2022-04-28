مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27.. اجتماع طارئ للمجلس العسكري قبل 30 يونيو

كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27، عن كواليس اجتماع طارئ للمجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، لدراسة الوضع قبل ساعات من تظاهرات 30 يونيو؛ لتقييم الموقف، وقال السيسي إن الخيط الذي يربط ما يحدث في المنطقة وحالة الفوضى في مصر أصبح واضحا.

وخلال اجتماع المجلس العسكري، في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27، كشف قادة الجيش أن هناك توجها للقيادة الأمريكية وحلفائها بدعم الإسلام السياسي في المنطقة، ولكن السيسي يؤكد أن الشعب المصري لن يستطيع أن يفرض عليه مشروعا بعينه، وأن حالة الغضب في الشارع ناتجة عن أن السياسات تصب في مصلحة فصيل واحد فقط، وذلك بخلاف ارتفاع الخطاب الطائفي والأوضاع الاقتصادية المزرية.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27

السيسي: القوات المسلحة ملزمة بحماية مصر من أي خطر

وأكد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، خلال أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27، أن القوات المسلحة ملزمة بموقف أمام االله والتاريخ؛ لحماية مصر أمام أي خطر داخلي أو خارجي قد يواجه البلاد.