مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27.. غليان في الشارع والإخوان يحشدون لـ«اعتصام رابعة»

كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27، عن حالة الغليان في الشارع المصري بعد خطاب الرئيس محمد مرسي قبيل ثورة 30 يونيو، والذي تسبب في زيادة الاحتقان بين أطياف الشعب، خاصة بعد اتهام عدد من القضاة بالتزوير، وتدخل رموز النظام السابق في الأزمات القائمة، دون أن يكون للحكومة والنظام أي دخل في ذلك.

اجتماع في مكتب الإرشاد

وعلى الجانب الآخر، ينعقد اجتماع داخل مكتب الإرشاد يضم عددًا من قيادات الجماعة الإرهابية لبحث الوضع قبل ثورة 30 يونيو، ويكشف المرشد محمد بديع «عبدالعزيز مخيون»، أن الجيش بالتنسيق مع رئاسة الوزراء بدأ في نشر قواته لتأمين المنشأت الحيوية والسيادية، ويتخيل بذلك أن القوات المسلحة تخلت عن الشعب المصري وأن الجيش بدأ ينسحب من المشهد بالتدريج.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27

وقرر مكتب الإرشاد، خلال أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27، الدعوة لمظاهرات استباقية لمواجهة الدعوات لمظاهرات 30 يونيو، وبالفعل وجه البلتاجي بالاعتصام المفتوح في ميدان رابعة.