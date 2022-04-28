لطيفة: أشعر بالفخر والكرامة عند مشاهدتي مسلسل الاختيار 3

قالت الفنانة لطيفة إنها تشعر بأن رمضان هذا العام يمضي سريعا، «رمضان السنادي مصري 100%، كل أهلي اللي في تونس ودبي قضوا رمضان في مصر ومتفاجئة إن رمضان فاضله كام يوم ويخلص».

أتابع مسلسل الاختيار 3

وأضافت لطيفة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «زي كل سنة»، المذاع على «راديو 90 90»، ويقدمه الإذاعي رامي الحلواني، اليوم الخميس، أنها تتابع مسلسل «الاختيار 3» للعام الثالث على التوالي، لافتة أنه المسلسل الوحيد الذي لا تفوت فيه أي حلقة حتى وإن فاتتها الحلقة، فتنتظر الإعادة الأولى أو الثانية.

لو حصل أي حاجة لمصر المنطقة كلها هتروح

وأشارت إلى أن مسلسل الاختيار هو توثيق لأيام كانت صعبة للغاية، «في حلقة امبارح فرحت لما شوفت نفسي في الحفلة اللي عملناها، وكنت سعيدة إني بسترجع الأيام دي، أد ما كانت أيام صعبة أد ما كانت أيام قاسية علينا كلها خوف وقلق مصر أولا وعلى حياتنا ودنياتنا، لو حصل أي حاجة لمصر لقدر الله المنطقة كلها هتروح».

ولفتت إلى أنها عندما تشاهد مسلسل الاختيار تشعر بالفخر والاعتزاز وبالشرف والعزة والكرامة وبرجال الجيش المصري الشرفاء، «ألف رحمة ونور على الشهداء هما ماتوا فدا لهذا الوطن وربنا يحمي مصر وعالمنا العربي».

طرح أغنية لمساندة منتخب تونس في المونديال

وأوضحت أنها تفكر في طرح أغنية لمساندة المنتخب التونسي بعد تأهله للمونديال، مبدية رغبتها في العودة للتمثيل من جديد، «بحضر مفاجآت بس أغلبها غنائية».

وأشارت إلى أنها تحب التمثيل، «بموت في التمثيل ولما بعمل فيديو كليب بعيش الشخصية اللي بغنيها، وساعات أدخل أغني غنوة وأخرج من الاستديو والبلاتوة أقولهم هو احنا فين، عشان روحي تكون مع الشخصية هناك» .