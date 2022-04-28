أمير كرارة مفاجأة حلقة الليلة من مسلسل الاختيار 3

يظهر الفنان أمير كرارة ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 27، المذاعة مساء اليوم، حيث يعود لتجسيد شخصية الشهيد العقيد أحمد المنسي، التي سبق وقدمها في الجزء الأول من المسلسل، وذلك وفقا لما كشفت شبكة قنوات «ON» عبر حسابها على «فيس بوك»، «مفاجأة حلقة النهاردة من الاختيار 3، ظهور خاص لشخصية العقيد أحمد منسي».

نجوم الاختيار 1و2 يعودون إلى الجزء الثالث

وشارك في مسلسل الاختيار 3 للمخرج بيتر ميمي مجموعة كبيرة من الفنانين كضيوف شرف، من بينهم إسعاد يونس التي قامت بدور الدكتورة إيناس عبد الدايم، أحمد وفيق في دور اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، كما عاد عدد من الفنانين لتقديم شخصياتهم التي قدموها في الجزأين السابقين من بينهم إياد نصار في دور المقدم محمد مبروك، والفنان أحمد سعيد عبد الغني في دور العقيد أحمد فايز، بالإضافة أحمد الرافعي الذي قام بدور الإرهابي عمر رفاعي سرور.

وبخلاف مسلسل الاختيار 3، يشارك الفنان أمير كرارة في بطولة مسلسل «العائدون» للمخرج أحمد نادر جلال، خلال موسم الدراما الرمضانية، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب من بينهم أمينة خليل، محمود عبد المغني، وتطرقت أحداث المسلسل إلى محاولات المخابرات المصرية للتصدى لتنظيم داعش الإرهابي في الوطن العربي.

مواعيد مسلسل الاختيار 3

ويذاع مسلسل الاختيار 3 في تمام الساعة الـ9:30 مساء على قناة «ON»، وفي الـ 11:20 على قناة «ON دراما»، وتعاد الحلقة في تمام الساعة الـ 4:20 من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى إعادة ثانية في تمام الـ3 عصرا، على شاشة قناة «ON»، وذلك بجانب طرح الحلقة على منصة «Watch IT» الإلكترونية، بعد عرضها تليفزيونيًا.