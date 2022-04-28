عمرو دياب يستعد لطرح أغنيته الجديدة «هتدلع» في أول تعاون له مع «أنغامي»

نشر النجم عمرو دياب بوستر أغنيته الجديدة «هتدلع»، التي من المقرر أن تكون باكورة أغنيات ألبومه الجديد، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأغنية الجديدة من كلمات محمد القاياتي

دياب علق على الصورة قائلا «قريباً هتدلع حصرياً و مجاناً من عمرو دياب على أنغامي».

الأغنية من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ومن ناحية أخرى، يحيي عمرو دياب حفلات عيد الفطر في الإمارات والكويت والسعودية، حيث ييحي حفلا يوم ٣ مايو في الاتحاد أرينا بأبوظبي، وفي اليوم التالي سيحيي حفلا كبيرا بالكويت، وفي ثالث أيام العيد يحيي الهضبة حفلا كبيرا في جدة بمسرح بنش مارك.

الأغنية الجديدة من توزيع أحمد إبراهيم

عمرو دياب ظهر في رمضان من خلال إعلانين لصالح هيئة البريد المصري، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان وتقول كلماتها:

السر اللي يخليك الأول وتفضل مستمر

فيه حد يجدد ويغير وفيه حد محلك سر

ومحدش عاش عالماضي وكمل

كان لازم تغير دا سبب كسبوا اللي بيتحمل ويعاند

إما الإعلان الثاني فكان لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية الكبرى، وقدم فيها أغنية اللي بينا من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي وتقول كلماتها:

اللي بيننا لحظه حلوه عشتها لي كلمه بعثتها لي في وقتها

ما بيننا 100 مكالمه وتصالحنا واتخاصمنا فيها ألف مرة بس

برده بابتسامه تحلي كل اللي بيننا سنده واقفة قاعدة صحبة

رحلة سحلة باعتة ضحكة راجة القلب راجة بعد نكته جامده

اللي بيننا أحلى وقت وأحلى عمر عدى اللي بيننا غنوة.

حلوة بتفكرني بك فيديو كل ما أشوفه يضحك من قلبي عليك