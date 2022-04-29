الآثار تنفي غلق متاحفها في إجازة عيد الفطر: نستعد لاستقبال الزائرين

نفى مصدر بوزارة السياحة والآثار ما تردد ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق بعض المتاحف لأبوابها بالتزامن مع عيد الفطر المبارك بسبب إجازات العاملين.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إنه على العكس تماما، تستعد المتاحف للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الجمهور في عيد الفطر المبارك، حيث ستعود للعمل بالمواعيد الصيفية والتي تبدأ من 9 صباحا إلى 5 مساء، كما ستستكمل المتاحف سلسلة الورش والدورات التدريبية التي تحتفي فيها بالأعياد والمناسبات الرسمية والعالمية وورش العمل لتدريب العاملين بالمتاحف، ومنها ورشة عمل قصار القامة بمتحف المجوهرات الملكية للتدريب على التعامل مع قصار القامة، والتي بدأت بجولة إرشادية بمتحف قصر المجوهرات الملكية بالإسكندرية.

وعلى هامش تلك الجولة تم عمل ورشة فنية باستخدام الصدف، وذلك من خلال رسم منظر على الفوتوهول واستخدام الصدف بألوانه المختلفة.

دورات ذوي احتياجات خاصة

كما نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف قصر المجوهرات الملكية بمناسبة اليوم العالمي للكتاب الموافق 26 أبريل، ورشة مع مجموعة مميزة من أطفال صعوبات التعلم وفرط الحركة من جمعية، للتعرف من خلالها على أهمية المكتبات والقراءة والاطلاع، حيث تم استقبال الأطفال داخل مكتبة متحف المجوهرات الملكية ثم قامت مسؤول المكتبة بالشرح للأطفال معنى مكتبة وما اهم مكوناتها ومعرفة الضوابط والتعليمات الخاصة بالمكتبات بشكل عام.

ورش عمل ودورات تدريبية

كما نظم متحف شرم الشيخ بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء فعالية تضمنت إلقاء محاضرة عن طريق حورس الحربى بالإذاعة الداخلية للمتحف وأيضا عمل مسابقة للعبة الشطرنج وقام الزوار من مختلف الجنسيات بالتفاعل مع الفاعلية.