باحثة توضح ضرر الإندومي على الأطفال: يسبب ضعفا في الذاكرة

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء، إن هيئة سلامة الغذاء أكدت جودة الشعرية المستخدمة في الإندومي، ولكن عدم سلامة الشطة والنكهات الخاصة بالخضراوات والفراخ، موضحة أن الشعرية بها نسبة كربوهيدرات تزيد من نسبة السمنة التي تعد بابًا لأمراض السكر والضغط.

تأثير الملح الصيني على الصحة

وأضافت «عز الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى،، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن هذا الطعام يحتوي على الملح الصيني الذي يسبب للأطفال تشتتًا وضعف الذاكرة، وحركة مفرطة للطفل، متابعة: «الأطفال المفروض ميخدوش أكتر من 2 جرام ملح في اليوم والكيس الواحد فيه 5 جرام ملح، والطعام ده مع الوقت بيأثر على خلايا المخ وبيسبب ارتفاع ضغط الدم».

تأثير الإندومي على صحة الأطفال

وأوضحت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء، أن كثرة استخدام الشطة تسبب التهابًا للجهاز الهضمي، موضحة أن كيس زيت النخيل الموجود في إندومي هو أسوأ أنواع الزيوت الموجودة التي تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، متابعة: «بنصح كل أم تشيل الشعرية سريعة الإعداد من خريطة الأكل، لأن صحة أولادنا مهمة جدًا وغالية علينا، والأكل ده دخيل على الأسرة المصرية وهو طعام آسيوي انتشر في مصر، لسهولة عمله ورخص سعره، لكن تأثيره على الصحة مش حلو، خصوصا على الأطفال ويجب منع الأطفال من تناولها».