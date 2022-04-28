انتهاء مهلة سحب «إندومي» من الأسواق.. والشركة: منتجنا آمن

انتهت مهلة هيئة سلامة الغذاء لشركة إندومي، فيما تتجاهل الشركة تحذير «الهيئة» بمواصلة ضخ المنتج في الأسواق، وإقامة مسابقات فوازير يومية على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ليحصل الفائز على كرتونة إندومي من الفئتين (خضار ولحوم) اللتين شملهما التحذير.

إخطار الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قد أخطرت شركة إندومي الثلاثاء الماضي، بضرورة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول أكياس الشطة والنكهات غير المطابقة، ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيًا من الأسواق.

إعلان الشركة عن فوازير خلال شهر رمضان

وأظهرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لـ إندومي مصر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانات متضمنة فوازير خلال شهر رمضان، على الرغم من التحذيرات المستمرة من منتجات إندومي، وسحبها من السوق بسبب عدم صلاحية بعض منتجاتها للاستهلاك.

كرتونة إندومي هدية

وتضمنت الإعلانات: «تابعونا يومياً في رمضان هننزل فوازير بشكل جديد وهنختار كل يوم واحد يكسب معانا كرتونة إندومي هدية».

عدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك

وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قد قامت بسحب عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الآدمي، وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الآدمي، لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي.

ومن خلال تواصل الشركة مع المستهلكين على الصفحة الرسمية للشركة، علقت إندومي مصر، على التساؤلات حول سلامة المنتج، وقالت «المنتج آمن ومتوفر بالأسواق».

ومن بين تعليقات الشركة أيضًا: "«ده جزء من التزامنا بإنتاج منتج بجودة عالية ومجرد ما هيئة الغذاء بلغتنا بإعادة فحص كيس الشطة فقط من إنتاجنا، ساعدناهم وسحبنا المنتج على طول من الأسواق وبدلناه بالمنتج جديد من غير شطة».