صدمة لمُحبي «إندومي».. مراجع علمية: يحتوي على مادة تسبب السرطان

«الأفلاتوكسينات» كانت كلمة السر في إعلان هيئة سلامة الغذاء، يوم أمس الثلاثاء، إمهال شركة إندومي لسحب مُنتج الشعرية سريعة التحضير والتي تحمل نفس الاسم من السوق المصرية، حيث أكد بيان هيئة سلامة الغذاء، وجود نسبة من مادة الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الآمنة المسموح بها للاستهلاك الآدمي، ما يثير تساؤلاً حول تلك المادة الخطرة.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، وهي مؤسسة علمية مرموقة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، أصيب عدد من الفئران بسرطان الخلايا الكبدية عن طريق إعطاءها الأفلاتوكسين لمدة 6 أسابيع، حيث تسبق الأورام الخبيثة بؤر وعقيدات لخلايا الكبد المتغيرة من ثلاثة أنواع نسيجية، تتكون من الخلايا القاعدية، الحمضية والخلايا، وتسبب سرطان الخلايا الكبدية.

أما مؤسسة ScienceDirect العالمية، فتُعرف الأفلاتوكسين، باعتباره أحد أكثر المواد المسرطنة فاعلية في الأطعمة، وقد افترض أنه يفسر انتشار سرطان الخلايا الكبدية (HCC) في المناطق عالية التعرض، وذلك حسبما أوردت في بحث منشور على الموقع الإلكتروني لها.

استشاري تغذية: مادة الأفلاتوكسين مسببة للسرطان

وقال الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية بالمعهد القومي للبحوث، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مادة الأفلاتوكسين خطيرة ومسببة للإصابة بالأورام حال ارتفاع نسب تناولها في الأغذية المصنعة عن الحدود الآمنة.

سحب أكثر من 733 ألف كرتونة «إندومي» من السوق

يذكر أن هيئة سلامة الغذاء، كانت قد أصدرت بياناً أعلنت فيه سحب 733340 كرتونة بنكهات مختلفة من منتج إندومي من الأسواق، مطالبةً الشركة المُنتجة بسحب كامل المنتجات من الأسواق خلال 48 ساعة تنتهي يوم غدٍ الخميس.

وقالت هيئة سلامة الغذاء، إنها سحبت عينات من الأسواق بغرض تحليل المنتج والوقوف على سلامته للاستهلاك الآدمي، قبل أن تكتشف عبر نتائج التحليل أن الشعرية سريعة التحضير غير مناسبة للاستهلاك الآدمي، وأن منتج أندومي بنكهتي الخضار والدجاج، غير مناسب لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الأفلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات.

ولفتت «الهيئة» إلى قرارها بوقف التعامل مع مُنتج الشطة إلى حين القيام بالترتيبات الضامنة لخلو المنتج من مسببات الأمراض والملوثات نهائياً.