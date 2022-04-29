وظائف خالية في بنك الإمارات دبي الوطني.. اعرف الشروط والمسؤوليات المطلوبة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عبر حسابة الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو أصحاب الخبرة في مجال العمل في البنوك والمجال المصرفي، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل بين الحين والآخر.

وأوضح البنك في إعلانه عن الوظائف الخالية تفاصيل تلك الوظائف، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومسئوليات العمل، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية حاصلا على درجة الماجستير.

- أن يكون لديه خبرة في مجال واحد مما يلي «وظائف المخاطر والائتمان، الامتثال والفرز ومكافحة غسل الأموال ومراقبة الاحتيال، الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات».

- أن يكون لديه خبرة في بيئات العمل الرشيقة.

- أن يكون لديه الخبرة السابقة كجزء من مشاريع التحليلات.

مسئوليات الوظائف

- حل المشكلة مع أعضاء الفريق لتوليد رؤى تحليلية مؤثرة.

- دعم BAP لتوفير تحديثات التقدم والتأثير لقيادة BU والتعاون لحل تحديات التنفيذ.

- جمع الملاحظات وتحديد أولوياتها بين BU والفريق لتحسين حالة الاستخدام بشكل متكرر خلال كل مرحلة من مراحل التطوير.

- دعم وإشراك فرق أصحاب المصلحة في الأعمال ذات الصلة لتقديم تأثير حالة الاستخدام وإزالة الاختناق.

- تعزيز التبني الناجح لرؤى النموذج من قبل الأعمال أو نقل BU لاعتماد طرق جديدة للعمل للاستفادة من الرؤى التحليلية.

- دعم في القيمة وتتبع الأداء لتأثير حالة الاستخدام.

- دعم الفريق في التخطيط السريع والاحتفالات الرشيقة الرئيسية والأنشطة اليومية والمتراكمة.

- مساعدة أعضاء الفريق الفني من خلال ترجمة متطلبات العمل وتعليقات العملاء إلى لغة تحليلية.

- مراجعة وتقديم التغذية الراجعة حول الآثار المترتبة على الأعمال من مخرجات الفريق الفني.

- دعم شريك تحليلات الأعمال في المهام اليومية ، على سبيل المثال ، تتبع القيمة والأداء ، والتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين.

- العمل بشكل وثيق مع BAP ورعاة الأعمال للمساعدة في تحديد مشاكل العمل الرئيسية أو الاحتياجات الاستراتيجية

- العمل مع BAP لترجمة احتياجات العمل بفعالية إلى حالات استخدام جديدة محتملة.

- تسهيل BAP والأعمال في تحديد أولويات حالات الاستخدام المحددة بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية ، على سبيل المثال ، التأثير والجدوى.

- المساعدة في بناء التفاهم والحماس لإمكانيات التحليلات عبر المنظمة.