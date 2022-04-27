وظائف خالية في بنك الإسكندرية لراغبي العمل في المجال المصرفي.. الشروط

أعلن بنك الإسكندرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروع البنك المختلفة العاملة في مصر وخصوصا في القاهرة، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، الذين لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب بين الحين والآخر.

وأوضح البنك، في إعلانه ذلك عن تفاصيل الوظائف الخالية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف المتاحة، وفق ما أعلنه البنك، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة أكثر من 5 سنوات من التسويق الرقمي، بما في ذلك خبرة التسويق بالأداء في قطاعي المستهلك أو التجزئة، والقطاع المصرفي ميزة إضافية.

- أن يكون لديه سجل حافل بالنجاح كما يتضح من نمو المبيعات.

- أن يكون لديه خبرة مثبتة في الأدوات التحليلية (Google Analytics و Firebase و Facebook Pixel وFacebook SDK).

- يجب أن يكون على دراية جيدة بتحليلات مواقع الويب (GA) وأدوات إدارة بيانات CRM، من أجل تحليل رؤى وسلوكيات المستهلك.

- أن يكون لديه خبرة في إدارة الحملات على Google AdWords / Facebook Ads / Email Marketingخبرة في إدارة دورة حياة العميل.

- مهارات استثنائية في إدارة المشاريع والاهتمام بالتفاصيل المطلوبة، مع قدرة مثبتة على إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد وتحديد الأولويات لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار.

- أن يكون لديه مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين ممتازة.

- يجب أن يكون لديه خبرة في توسيع الإنفاق واكتساب قنوات جديدة.

- يجب أن يتمتع بمهارات تحليلية قوية.

- أن يكون قابل للتكيف ومريح مع بيئة سريعة الوتيرة.

- منشئ علاقات نشط يمكنه التعاون مع فرق داخلية وخارجية لتحسين العمليات ومهام سير عمل الاتصال باستمرار.

- تدريب خاص / شهادات:Google Analytics / Google AdWords / Google Display Networks / Facebook Ads / أدوات تتبع الجهات الخارجية / التسويق عبر البريد الإلكتروني.

مسئوليات الوظائف

- بناء استراتيجيات تسويق الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية والتنبؤ، ووضع خطة وتنفيذ لتحقيق نتائج النمو.

- العمل على استراتيجيات اختراق النمو وفقًا لمسار مبيعات ALEXBANK الرقمي لزيادة اكتساب العملاء إلى أقصى حد وزيادة معدل التحويل وتقليل معدل التغيير.

- أن يكون مسؤول عن جذب حركة المرور المؤهلة إلى موقع ALEXBANK الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول (Mobile Banking، Ma7fazty وALEXPOINTS).

- اختبار A / B الكامل على جميع الأدوات التحليلية وإنشاء سيناريوهات اختبار على Firebase و Google Analytics و Facebook SDK و Facebook Pixel.

- تشمل المسؤولية كلاً من التسويق الاستحواذ والاحتفاظ. تخطيط وتنفيذ الإعلانات على وسائط الأداء مثل البحث المدفوع، والشركات التابعة وإعادة الاستهداف بالإضافة إلى تطوير البرامج والحملات لزيادة مشاركة العملاء والقيمة الدائمة من خلال الوسائط المملوكة للعلامة التجارية مثل موقع الويب ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

- دمج قواعد بيانات العملاء مع البيانات السلوكية للتسويق لإطلاق استراتيجيات وتحسينات جديدة.

- قياس أداء حملات التسويق الرقمي والإبلاغ عنها وتقييم الأهداف (عائد الاستثمار ومؤشرات الأداء الرئيسية) وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ وتقديم توصيات لتحسين رحلة العميل في الموقع أو خارج الموقع وتنمية الأعمال التجارية الإجمالية.

- الإدارة الإستراتيجية للقنوات وتحسينها لتلبية أهداف الإيرادات وعائد الاستثمار وCAC تطوير الحملات باستخدام الرؤى المحلية واستنادًا إلى فهم الاستراتيجية العالمية لتحقيق أفضل تنفيذ ونتائج في السوق المحلية.

- تحديد اتجاهات واتجاهات التسويق الجديدة والمبتكرة وخلق فرص للتحسين، مع التركيز على تحسين التحويل والاتصالات المخصصة.

- تطوير تقارير متكررة عن حملات الأداء، التي يتم إجراؤها وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بنا التواصل بكفاءة مع شركاء الأعمال الآخرين؛ للتوافق مع أهداف العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية المؤهلات والمهارات الخاصة.