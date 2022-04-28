«التعليم»  تعلن عن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، وهي أول مدرسة معتمدة من منظمة البكالورويا الدولية في مصر، عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم المتوسط من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2022-2023، في تخصصات الفيزياء والبايولوجي والعلوم والكيمياء والرياضيات والإنجليزي والفرنساوي والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية والتربية الفنية والتربية الرياضية.

شروط الالتحاق بالوظائف

وأضافت المدرسة في مستند حصلت «الوطن» عليه، أن الشروط الخاصة بهذه الوظائف هي إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم إجادة تامة والقبول يكون من معلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط، وضرورة تقديم صحيفة أحوال حديثة معتمدة بختم النسر وتقديم سيرة ذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم هو 15 مايو المقبل.

وفي سياق متصل، أكدت المدرسة أنها حريصة على توفير بيئة تعليمية جذابة للطلاب من خلال مجموعة من المعلمين المؤهلين تربوياً.

ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، ووكلاء المديريات، ومديري التعليم العام، ومديرى المراحل التعليمية بضرورة تكثيف الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022.

تفاصيل استعدادات التعليم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع مديري المديريات الموقف النهائي للاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على التحايل، والتقليل من أساليب الغش، والسعي لعقد امتحانات عادلة لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب.

وأعلن الوزير في بيان سابق له، أنه إذا حدث أي عطل بجهاز «التابلت» بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا المنتظمين، والخدمات، أثناء تواجده بلجنة سير الامتحان يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة، وسيتم عقد امتحان آخر لهم في المواد الأساسية على مدار ثلاثة أيام.

وأوضح أنه بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين ليس لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنازل، الدمج التعليمي، إلخ..) تعقد لهم امتحانات ورقية بالكامل سواء (الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد على مستوى الإدارة التعليمية، مشدداً على ضرورة التزام السادة المكلفين بوضع الأسئلة المقالية - 30% للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيًا.

ووجه الدكتور طارق شوقي، بضرورة إدارة الامتحانات سواء للصفين الأول والثاني الثانوي والثانوية العامة بصورة جيدة، متمنيًا خلق أجواء ميسرة للطلاب والسيطرة على أي حالة من الغش والقضاء عليه، منوهًا بأن المنصة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي مصممة ضد الغش ومن الصعب على الطلاب اختراق التابلت والخروج خارج الامتحان.