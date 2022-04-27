وظائف مدارس مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. «اعرف الشروط»

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن العديد من الوظائف المطلوبة بعدد من المدارس التكنولوجية التطبيقية، ومنها مدارس مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدارس فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

وظائف مدارس مصر للتأمين

وكشفت التعليم في منشور لها اليوم، عن العديد من الوظائف بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظات المنيا وبني سويف، وتتمثل تلك الوظائف فيما يلي:

مسئول جودة

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال الجودة لا تقل عن 3 سنوات.

مسئول مخازن

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- معلم لغة عربية.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم لغة إنجليزية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

- معلم رياضيات «رياضة بحتة وإحصاء».

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم حاسب آلي «لغة إنجليزية»

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم دراسات اجتماعية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم تربية فنية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

معلم مواد تجارية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

معلم مواد فندقية

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

أخصائي نفسي

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.