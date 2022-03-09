جودادي: مصر بيئة مثالية لنجاح رواد الأعمال وعلى المرأة امتلاك مشروعها

قالت «سيلينا بيبر»، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة «جودادي العالمية»، إنّ كل امرأة لديها فكرة ما لتخطو خطوتها الأولى لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال والازدهار، ومصر هي البيئة المثالية لتأسيس الشركات، مشيرةً إلى تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، والذي استثنى مصر، من بين 47 دولة أخرى مشاركة في التقرير، وأقر أنها من أكثر الدول دعمًا لريادة الأعمال.

يتعين على النساء امتلاك وإدارة مشروع تجاري

وأضافت «سيلينا»، في احتفالية المؤسسة باليوم العالمي للمرأة، أنه يتعين على النساء امتلاك وإدارة مشروع تجاري ناجح عبر التعلم بصفة دورية، إذ يجب على رائدات الأعمال أن يتعلّمن التأقلم والتكيف مع عالم الأعمال المتغيّر، لتحقيق الاستمرارية والاستفادة من نجاحاتهم المبكّرة.

ولذلك يجب على السيدات إحاطة أنفسهن بالأشخاص المثمرين واستثمار فرص التعلم لبناء مخزونٍ غني من الأدوات الضرورية لإنشاء الأعمال وتحقيق التطور الشخصي.

كما ينبغي عليهن الاستفادة من الموارد العديدة المتاحة عبر الإنترنت من خلال متابعة جلسات التعليم والتطوير الافتراضية، إلى جانب الحضور الشخصي للجلسات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التي تُقام في مصر.

يجب على رواد الأعمال أن يدربوا أنفسهم على سرعة التفكير

وتابعت: «الآن أكثر من أي وقتٍ مضى، وخاصة في ظل موجة التغيرات التي طرأت نتيجةً للجائحة، أصبحت المرونة وسرعة اتخاذ القرارات التجارية الحيوية، مع وجود القليل من المعطيات الملموسة، ضرورة قصوى في عالم الأعمال اليوم، ولذلك يجب على رواد الأعمال أن يدربوا أنفسهم على سرعة التفكير ومراقبة جميع التطورات طوال الوقت، كما يجب عليهم تعلم اختيار الوقت الأمثل للثقة بحدسهم وتجنب الأخطاء بالاعتماد على خبرة فريق العمل لديهم لتبادل الأفكار قبل التعامل مع التحديات المعقدة».

واختتمت: «ليس بالضرورة أن تجدن إجاباتٍ شافيةً لجميع أسئلتكن، مما قد يولّد شعوراً بالخوف يكبح تقدمكن ويحد من قدرتكن على اتخاذ القرارات الصائبة، لذا يُعتبر طرح الأسئلة المعقدة من أهم الدوافع التي تضمن التقدم المستمر».

ونصحت بالبحث عن أشخاص أكثر خبرة، سواء من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو مجموعات فيسبوك المختصة بالمواضيع ذات الصلة أو حتى التحدّث مع أشخاص لديهم تجربة سابقة في المجال ذاته.