سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 29-4-2022 في محلات الصاغة

أيام معدودة تفصلنا عن موسم الاحتفال بالخطبة والزواج، إذ تزداد تلك الحفلات بعد عيد الفطر المبارك، ما يجعل المقبلين على الزواح يبحثون عن أسعار الذهب، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة المصرية والمحلات التجارية، نظرا لأنه العيار الأكثر طلبا واستخداما في التزيين.

واهتماما من بوابة «الوطن» لتقديم وتوفير ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب

وتباينت أسعار الذهب في الصاغة المصرية، اليوم، وجاءت أسعار الأعيرة المختلفة كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم ليتراوح ما بين 1.080 جنيه للبيع و1.092 جنيه للشراء في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم سعر ليسجل للبيع 1.234 شراء 1.248 جنيه للشراء في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 ليتراوح ما بين بيع 926 شراء 936 جنيهًا للشراء في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

فيما تراوح سعر الجنيه الذهب بين بيع 8,640 شراء 8,736 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب العالمية في أسواق المال بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الجمعة 29 أبريل، وجاءت الأسعار كما يلي:

- وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 840.19 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ45.40 دولار.

- كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 980.23 جنيه، بما يعادل 52.97 دولار.

- سجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7,842 جنيه، بما يعادل 423.77 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.120 جنيه، بما يعادل 60.54 دولار.